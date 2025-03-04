РФ втрачає позиції біля Покровська, але не припиняє штурми, - аналітики Deep State

Ситуація в районі Покровська останнім часом змінилась на краще. Її вдалось стабілізувати, а українські військові покращують свої позиції.

Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив співзасновник і аналітик платформи Deep State Роман Погорілий.

За його словами, ситуація в районі Покровська змінилася на краще - вона стабілізувалася, а Сили оборони поступово покращують свої тактичні позиції.

"Ми бачимо навіть появу "синіх" зон, і ведеться робота, щоб ця зона збільшувалася", - зазначив він.

Українські військові активно працюють над ускладненням логістики ворога, що вже дає видимі результати.

"Це відображається на мапі бойових дій та навіть у фото, які публікують московити», - сказав Погорілий, наголосивши, що окупанти змушені використовувати коней, віслюків та мотоблоки для перевезення ресурсів.

Через погіршення постачання російські війська мають труднощі з ротацією, евакуацією поранених та доставкою боєприпасів. Проте, за словами аналітика, Росія продовжує здійснювати штурмові дії, оскільки має значні людські ресурси. Особливо активні бої тривають у районі Піщаного, адже це важливий пункт для логістики ворога, яку українські сили переривають своїм контролем.

Попри зусилля окупантів, їхні спроби відновити втрачені позиції не приносять успіху.

"Інтенсивність боїв та просування ворога впала. Вони намагаються накопичувати сили для штурмів, але у них не зовсім виходить, і це дуже добре", - підсумував Погорілий.

Ситуація на Покровському напрямку

Російська армія останнім часом намагається прорвати оборону на Покровському напрямку. Для росіян ця ділянка є однією з найважчих відрізків фронту.

За словами речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктора Трегубова, росіяни намагаються обійти Покровськ з півдня. Тактика ворога полягає у тому, щоб відрізати українських військових від постачання.