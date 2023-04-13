ВСУ из "Стугни" уничтожили два наблюдательных пункта оккупантов (видео)

Фото: ВСУ из "Стугни" уничтожили два наблюдательных пункта оккупантов (GettyImages)

Украинские военные обнаружили наблюдательные пункты россиян и атаковали их из "Стугни".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Сухопутных войск ВС Украины.

"Военные в очередной раз умело накрывают вражеские наблюдательные пункты", - говорится в сообщении. Отмечается, что эти пункты ВСУ атаковали из противотанкового ракетного комплекса "Стугна". В Сухопутных войсках сообщили, что это результат работы 30-й отдельной механизированной бригады.