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ВСУ из "Стугни" уничтожили два наблюдательных пункта оккупантов (видео)

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Украина, Четверг 13 апреля 2023 20:25
ВСУ из "Стугни" уничтожили два наблюдательных пункта оккупантов (видео) Фото: ВСУ из "Стугни" уничтожили два наблюдательных пункта оккупантов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные обнаружили наблюдательные пункты россиян и атаковали их из "Стугни".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Сухопутных войск ВС Украины.

"Военные в очередной раз умело накрывают вражеские наблюдательные пункты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти пункты ВСУ атаковали из противотанкового ракетного комплекса "Стугна".

В Сухопутных войсках сообщили, что это результат работы 30-й отдельной механизированной бригады.

Напомним, что украинские военные обнаружили позиции российского миномета и атаковали их. В результате защитникам удалось уничтожить вражескую цель.

Бойцы 73 морского центра специальных операций показали кадры уничтожения вражеского танка вместе с оккупантами.

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