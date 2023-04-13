ВСУ из "Стугни" уничтожили два наблюдательных пункта оккупантов (видео)
Украинские военные обнаружили наблюдательные пункты россиян и атаковали их из "Стугни".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Сухопутных войск ВС Украины.
"Военные в очередной раз умело накрывают вражеские наблюдательные пункты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эти пункты ВСУ атаковали из противотанкового ракетного комплекса "Стугна".
В Сухопутных войсках сообщили, что это результат работы 30-й отдельной механизированной бригады.
Напомним, что украинские военные обнаружили позиции российского миномета и атаковали их. В результате защитникам удалось уничтожить вражескую цель.
Бойцы 73 морского центра специальных операций показали кадры уничтожения вражеского танка вместе с оккупантами.
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