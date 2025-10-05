ua en ru
Нд, 05 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

ЗСУ збільшують ураження ворога на Добропільському напрямку: триває зачистка

Україна, Неділя 05 жовтня 2025 14:56
UA EN RU
ЗСУ збільшують ураження ворога на Добропільському напрямку: триває зачистка Ілюстративне фото: ЗСУ збільшують ураження ворога на Добропільському напрямку (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

На Добропільському напрямку українські захисники ефективно б’ють по логістиці та місцях скупчення окупантів. Лише за минулу добу втрати ворога становили 47 осіб, із них 32 - безповоротні

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив повідомив офіцер управління комунікаціями угруповання військ "Схід" Григорій Шаповал в ефірі телемарафону.

За його словами, наразі підвищується ураження місць накопичення ворога на Добропільскому напрямку на Донеччині.

"Задача досить успішно реалізовується й підвищується ураження місць накопичення ворога. Знищується активно його логістика. За добу на цьому напрямку втрати ворога становлять 47 осіб і 32 з яких безповоротно", - сказав Шаповал.

Контрнаступальна операція ЗСУ

Президент Володимир Зеленський кілька тижнів тому повідомив, що українські сили розпочали контрнаступ на Добропільському напрямку. За його словами, саме там російські війська намагалися зосередити основні сили для просування, однак успіху не досягли - українські захисники перейшли у контратаку.

Ще 29 вересня Сирський повідомляв, що площа деокупованої внаслідок контрнаступу під Добропіллям території сягнула близько 175 кв. км.

Раніше Сирський заявив, що просування углиб оборони росіян на Добропільському напрямку становить від 3 до 7 км. Українським військовим під час контрнаступу на цьому напрямку вдалось звільнити фронту звільнено сім населених пунктів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Добропілля
Новини
Наймасштабніший удар за всю війну: Львів і область атакували 78 дронів та 12 ракет
Наймасштабніший удар за всю війну: Львів і область атакували 78 дронів та 12 ракет
Аналітика
Нова загроза? Чи зможуть противники України перемогти на виборах у Чехії
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна Нова загроза? Чи зможуть противники України перемогти на виборах у Чехії