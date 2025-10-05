ua en ru
Вс, 05 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

ВСУ увеличивают поражение врага на Добропольском направлении: продолжается зачистка

Украина, Воскресенье 05 октября 2025 14:56
UA EN RU
ВСУ увеличивают поражение врага на Добропольском направлении: продолжается зачистка Иллюстративное фото: ВСУ увеличивают поражение врага на Добропольском направлении (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

На Добропольском направлении украинские защитники эффективно бьют по логистике и местам скопления оккупантов. Только за минувшие сутки потери врага составили 47 человек, из них 32 - безвозвратные

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил сообщил сообщил офицер управления коммуникациями группировки войск "Восток" Григорий Шаповал в эфире телемарафона.

По его словам, сейчас повышается поражение мест накопления врага на Добропольском направлении в Донецкой области.

"Задача достаточно успешно реализуется и повышается поражение мест накопления врага. Уничтожается активно его логистика. За сутки на этом направлении потери врага составляют 47 человек и 32 из которых безвозвратно", - сказал Шаповал.

Контрнаступательная операция ВСУ

Президент Владимир Зеленский несколько недель назад сообщил, что украинские силы начали контрнаступление на Добропольском направлении. По его словам, именно там российские войска пытались сосредоточить основные силы для продвижения, однако успеха не достигли - украинские защитники перешли в контратаку.

Еще 29 сентября Сырский сообщал, что площадь деоккупированной в результате контрнаступления под Добропольем территории достигла около 175 кв. км.

Ранее Сырский заявил, что продвижение вглубь обороны россиян на Добропольском направлении составляет от 3 до 7 км. Украинским военным во время контрнаступления на этом направлении удалось освободить фронта освобождено семь населенных пунктов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Доброполье
Новости
Самый масштабный удар за всю войну: Львов и область атаковали 78 дронов и 12 ракет
Самый масштабный удар за всю войну: Львов и область атаковали 78 дронов и 12 ракет
Аналитика
Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии