ВСУ увеличивают поражение врага на Добропольском направлении: продолжается зачистка

На Добропольском направлении украинские защитники эффективно бьют по логистике и местам скопления оккупантов. Только за минувшие сутки потери врага составили 47 человек, из них 32 - безвозвратные

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил офицер управления коммуникациями группировки войск "Восток" Григорий Шаповал в эфире телемарафона.

По его словам, сейчас повышается поражение мест накопления врага на Добропольском направлении в Донецкой области.

"Задача достаточно успешно реализуется и повышается поражение мест накопления врага. Уничтожается активно его логистика. За сутки на этом направлении потери врага составляют 47 человек и 32 из которых безвозвратно", - сказал Шаповал.

Контрнаступательная операция ВСУ

Президент Владимир Зеленский несколько недель назад сообщил, что украинские силы начали контрнаступление на Добропольском направлении. По его словам, именно там российские войска пытались сосредоточить основные силы для продвижения, однако успеха не достигли - украинские защитники перешли в контратаку.

Еще 29 сентября Сырский сообщал, что площадь деоккупированной в результате контрнаступления под Добропольем территории достигла около 175 кв. км.