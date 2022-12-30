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ЗСУ збили вночі ще 10 ударних дронів окупантів (відео)

Фото: военные ВСУ сбили вражеские дроны (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Українські військові вночі збили у небі над Дніпропетровською та Запорізькою областями ще 10 ворожих ударних дронів, які російські окупанти атакували регіони пізно ввечері 29 грудня

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Повітряного командування "Схід" ЗСУ.

"Вночі авіацією та зенітними ракетними підрозділами ПвК "Схід" у взаємодії з протиповітряною обороною Сухопутних військ знищено 9 БПЛА типу Шахед та 1 Марлін у Дніпропетровській та Запорізькій областях. Тримаємо стрій! Наближаємо перемогу!" - йдеться у повідомленні.

Також було опубліковано відео з підбитим безпілотником іранського виробництва, яке Росія маркує як "Герань".

Відео: у Повітряному командуванні "Схід" показали збитий ворожий дрон

Раніше повідомлялося, що 29 грудня при черговій російській масованій атаці Сили оборони України збили 54 ракети та 11 ударних дронів. Президент Володимир Зеленський зазначив, що РФ з кожним новим ракетним ударом по Україні лише глибше заганяє себе в глухий кут.

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