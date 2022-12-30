ЗСУ збили вночі ще 10 ударних дронів окупантів (відео)

"Вночі авіацією та зенітними ракетними підрозділами ПвК "Схід" у взаємодії з протиповітряною обороною Сухопутних військ знищено 9 БПЛА типу Шахед та 1 Марлін у Дніпропетровській та Запорізькій областях. Тримаємо стрій! Наближаємо перемогу!" - йдеться у повідомленні.

Також було опубліковано відео з підбитим безпілотником іранського виробництва, яке Росія маркує як "Герань".

Відео: у Повітряному командуванні "Схід" показали збитий ворожий дрон