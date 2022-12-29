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В Запоріжжі вибухи, над Нікополем працюють Сили оборони: яка ситуація на півдні

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Запоріжжя, Нікополь, Четвер 29 грудня 2022 23:36
В Запоріжжі вибухи, над Нікополем працюють Сили оборони: яка ситуація на півдні Фото: у Запоріжжі пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

В Запоріжжі ввечері 29 грудня пролунали вибухи, є збиття одного "Шахіду", а над Нікополем працюють Сили оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"Повідомляють, що у Запорізькій області працює ППО. Один шахід збитий! Наразі ще один "шахід" намагається зайти на Вільнянську. Його було збито. Працює ППО...

У Запоріжжі чули щойно чули вибух. Чули у різних частинах міста", - говориться в запорізькому Telegram.

За словами Євгена Євтушенка, голови Нікопольської РВА, наразі, працюють Сили оборони України. Він попросив нічого не коментувати в мережі, а інформацію "про літунів" повідомляти на бот @guchidefences_bot.

Нагадаємо, що в ніч на 29 грудня окупанти обстріляли передмістя Запоріжжя.

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Запоріжжя Нікополь Війна Росії проти України
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