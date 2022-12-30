ВСУ сбили ночью еще 10 ударных дронов оккупантов (видео)

"Ночью авиацией и зенитными ракетными подразделениями ПвК "Восток" во взаимодействии с противовоздушной обороной Сухопутных войск уничтожены 9 БПЛА типа Шахед и 1 Марлин в Днепропетровской и Запорожской областях. Держим строй! Приближаем победу!" - говорится в сообщении.

Также было опубликовано видео с подбитым беспилотником иранского производства, которые Рф маркирует как "Герань".

Видео: в Воздушном командовании "Восток" показали сбитый вражеский дрон