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ВСУ сбили ночью еще 10 ударных дронов оккупантов (видео)

Фото: військові ЗСУ збили ворожі дрони (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Украинские военные ночью сбили в небе над Днепропетровской и Запорожской областями еще 10 вражеских ударных дронов, которые российские оккупанты атаковали регионы поздно вечером 29 декабря

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Воздушного командования "Восток" ВСУ.

"Ночью авиацией и зенитными ракетными подразделениями ПвК "Восток" во взаимодействии с противовоздушной обороной Сухопутных войск уничтожены 9 БПЛА типа Шахед и 1 Марлин в Днепропетровской и Запорожской областях. Держим строй! Приближаем победу!" - говорится в сообщении.

Также было опубликовано видео с подбитым беспилотником иранского производства, которые Рф маркирует как "Герань".

Видео: в Воздушном командовании "Восток" показали сбитый вражеский дрон

Ранее сообщалось, что 29 декабря при очередной российской массированной атакой Силы обороны Украины сбили 54 ракеты и 11 ударных дронов. Президент Владимир Зеленский отметил, что РФ с каждым новым ракетным ударом по Украине только глубже загоняет себя в тупик.

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