Зеленський про чергову ракетну атаку: Росія заганяє себе в глухий кут

Російська Федерація з кожним новим ракетним ударом по Україні вичерпує свої запаси, і країна-агресор лише глибше заганяє себе в глухий кут.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає РБК-Україна із посиланням на вечірнє звернення глави держави.

"Ракет у них стає все менше. Натомість статус найбільшого терориста у світі ще довго матиме наслідки для Росії та її громадян. І кожна ракета тільки закріплює, що все це має завершитися трибуналом. Саме так і буде", - наголосив він.

Президент подякував Силам оборони України за успішне відбиття чергової ракетної та дронової атаки противника.

"Хочу подякувати нашим бійцям Повітряних сил, українській ППО, яка сьогодні успішно відбила чергову російську атаку. Збито 54 ракети, 11 ударних дронів", - сказав Зеленський.

Глава держави додав, що відзначилися воїни ЗСУ по всій Україні, і він висловив вдячність всьому повітряному командуванню: "Центр", "Південь", "Схід" та "Захід".

"Особливо ми всі з вами вдячні воїнам 96-ї Київської, 160-ї Одеської та 208-ї Херсонської зенітних ракетних бригад, чиї результати сьогодні найбільші", - йдеться у зверненні.

При цьому Зеленський додав, що кілька "прильотів" у результаті ворожої атаки таки були. Українські енергетики, ремонтні бригади протягом дня займалися ремонтними роботами, щоб громадяни якнайменше відчули наслідки удару.

"Станом на цей вечір відключення електрики є в більшості областей України. Але це не порівняти з тим, що могло б бути, якби не наші героїчні зенітники й ППО", - сказав Зеленський.