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ЗСУ збили шість дронів-камікадзе та російський штурмовик Су-25

Фото: ЗСУ збили шість дронів-камікадзе та російський штурмовик Су-25 (wikipedia.org)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 22 вересня, українські військові знищили ще один російський штурмовик Су-25 та 6 іранських дронів-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку командування Повітряних сил ЗСУ.

"23 вересня, у другій половині дня, на східному та південному напрямках російські окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе «Shahed-136» іранського виробництва", - йдеться у повідомленні.

За інформацією військових, шість дронів-камікадзе збили зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил ЗСУ.

В Бериславському районі Херсонської області силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито російський штурмовик Су-25

Нагадаємо, що сьогодні в Одесі та під Дніпром пролунали вибухи під час тривоги.

Також, росіяни атакували Одесу дронами-камікадзе, внаслідок чого загинула людина.

Раніше ЗСУ збили російський штурмовик Су-25 та іранський дрон.

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