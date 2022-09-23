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Росіяни атакували Одесу дронами-камікадзе, є жертва

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Одеса, П'ятниця 23 вересня 2022 16:02
Росіяни атакували Одесу дронами-камікадзе, є жертва Фото: Росіяни атакували Одесу дронами-камікадзе (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю вдень, 23 вересня, російські окупанти атакували Одесу іранськими дронами-камікадзе. Внаслідок події загинула людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ОК "Південь" у Telegram.

"Одеса атакована дронами-камікадзе з моря", - йдеться у повідомленні.

Військові повідомили, що два дрони зруйнували адміністративну будівлю у припортовій зоні. Наразі з пожежею борються рятувальні служби.

При цьому наголошується, що один безпілотник "Шахид-136" збитий над морем силами протиповітряної оборони.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі пролунали вибухи та постріли. Після чого в області оголосили на сполох.

Раніше повідомлялося, що в Одесі біля пірса перехожі знайшли вибухонебезпечні предмети.

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Війна Росії проти України Одеса
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