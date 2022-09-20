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ЗСУ збили російський штурмовик Су-25 та іранський дрон

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Україна, Вівторок 20 вересня 2022 20:35
ЗСУ збили російський штурмовик Су-25 та іранський дрон Фото: ЗСУ збили російський штурмовик Су-25 та іранський дрон (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 20 вересня, українські військові знищили ще один російський штурмовик Су-25 та іранський дрон-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку повітряних сил ЗСУ.

"Військовослужбовцями зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збито черговий російський штурмовик Су-25", - йдеться у заяві.

Також військові повідомили, що у Миколаївській області силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" вдалося збити дрон окупантів.

"Збито ворожий дрон-камікадзе "Shahed-136" іранського виробництва, який російські окупанти маркують як "Герань-2", - заявили військові.

Вони пояснили, що це баражуючий боєприпас, вагою 200 кілограмів та розмахом крил у 2,5 метри.

Нагадаємо, що ЗСУ у Миколаївській області збили російський безпілотник "Картограф".

Також ЗСУ збили ще один ворожий безпілотник над Дніпропетровською областю.

Раніше, ЗСУ знищили черговий російський штурмовик Су-25.

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