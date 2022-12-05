ЗСУ збили російський Ка-52: з'явилися нові подробиці

За штурвалом російського гелікоптера Ка-52, збитого в неділю, 4 грудня, були першокласні пілоти. Гвинтокрил вдалося "посадити" на Луганському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

"Що стосується гелікоптера, то це Луганський напрямок. Тут же ж головне не те, що багатомільйонну техніку знищили, а головне, що загинули професійні пілоти, в яких треба вкладати мільйони доларів в їх навчання і багато-багато часу, тобто це не рік підготовки", - сказав він.

Крім того, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів , що гвинтокрил було збито на Луганському напрямку.

"З-за порєбріка є підтвердження збиття Ка-52 воїнами Дніпровської зенітної ракетної бригади 4.12.22! Знищено екіпаж Бороди - "обладателей" шести орденів "Мужества", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у неділю, 4 грудня, ЗСУ збили російський вертоліт Ка-52.

Також українські військові під час наступальних операцій захопили найновіший російський танк Т-90М "Прорив".

При цьому за минулу добу ЗСУ знищили 540 окупантів та ворожий гелікоптер. Усього з початку повномасштабного вторгнення втрати Росії становили 91 590 військових.

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