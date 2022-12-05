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ЗСУ затрофеїли новий російський танк Т-90М "Прорив": відео

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Понеділок 05 грудня 2022 11:07
ЗСУ затрофеїли новий російський танк Т-90М "Прорив": відео Фото: ЗСУ затрофеїли новий російський танк Т-90М "Прорив" (wikipedia)
Автор: Руслан Гаращенко

Українські військові під час наступальних операцій захопили новітній російський танк Т-90М "Прорив".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegrma Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Т-90М "Прорив" це чи не єдине, що є у кацапів найновіше. Але вони як не вміли, так і не вміють усім цим користуватися, тому охоче постачають таку потрібну зброю для ЗСУ. Тепер цей танк охоче знищуватиме кацапів" , - зазначили у СтраКомі.

Де саме було захоплено танк, не повідомляється.

Що відомо про цей танк?

Танки Т-90 було створено на початку 1990-х років. Однак його модернізація Т-90М уперше була представлена публіці на російському військовому форумі у 2018 році.

"Прориви" озброєні гладкоствольною 125-мм гарматою 2А46М - практично тим же знаряддям, що встановлено в Т-80. Також танк може застосовувати протитанкові керовані ракети "Рефлекс" з лазерним наведенням.

Щодо захисту, то "Прорив" оснащений трирівневою системою захисту. Крім того, Т-90 оснащений засобами ядерного, біологічного, хімічного захисту та автоматичної системи пожежогасіння.

Нагадаємо, під час контрнаступу в Харківській області бійцям Збройних сил України вже вдавалося захопити найсучасніший російський танк Т-90М.

Варто зазначити, що з початку повномасштабного вторгнення Росія станом на 5 грудня втратила в Україні 2924 танки.

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