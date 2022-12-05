ВСУ сбили российский Ка-52: появились новые подробности

За штурвалом российского вертолета Ка-52, сбитого в воскресенье, 4 декабря, находились первоклассные пилоты. Геликоптер удалось "посадить" на Луганском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

"Что касается вертолета, то это Луганское направление. Здесь же главное не то, что многомиллионную технику уничтожили, а главное, что погибли профессиональные пилоты, в которых нужно вкладывать миллионы долларов в их обучение и много-много времени, то есть это не год подготовки", - сказал он.

Кроме того, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал , что вертолет был сбит на Луганском направлении.

"Из-за поребрика есть подтверждение сбития Ка-52 воинами Днепровской зенитной ракетной бригады 4.12.22! Уничтожен экипаж Бороды - "обладателей" шести орденов "Мужества", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в воскресенье, 4 декабря, ВСУ сбили российский вертолет Ка-52.

Также украинские военные в ходе наступательных операций захватили новейший российский танк Т-90М "Прорыв".

При этом за минувшие сутки ВСУ уничтожили 540 оккупантов и вражеский вертолет. Всего с начала полномасштабного вторжения потери России составили 91 590 военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.