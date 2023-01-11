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ЗСУ збили російський гелікоптер та два розвідувальних БПЛА, - Генштаб

Фото: російський гелікоптер Ка-52 (wikipedia.org)
Автор: Тетяна Степанова

Українські захисники сьогодні, 11 січня, збили російський гелікоптер Ка-52 та два розвідувальних безпілотника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"Наші захисники збили російський гелікоптер Ка-52, а також два розвідувальних БПЛА, тип яких уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що сьогодні, 11 січня, близько опівдні повітряна оборона знищила російський безпілотник, яким росіяни намагалися атакувати Одеську область.

Також раніше ми писали, що 8 січня силами українських військових було збито гелікоптер Ка-52, який належав окупантам.

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