Українські військові збили ворожий гелікоптер Ка-52

Сьогодні, 8 січня, в другій половині дня силами українських військових було збито гелікоптер Ка-52, який належав окупантам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Повітряного командування "Центр" у Facebook.

Військовослужбовці зенітного ракетного полку повітряного командування "Центр" знищили ще одне вороже повітряне судно. За даними Повітряного командування здобиччю українських захисників став російський ударно-розвідувальний вертоліт Ка-52.

Нагадаємо, сьогодні українським захисникам вдалося знищити три гелікоптери російських окупантів, зокрема Ка-52. Типи ще двох були невідомими, тому збитий військовими командування "Центр" вертоліт, може бути одним з них.

До того ж сьогодні Повітряні сили ЗСУ показали знищення ворожого дрону на сході нашої країни.

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