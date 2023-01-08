Українські військові збили ворожий гелікоптер Ка-52
Сьогодні, 8 січня, в другій половині дня силами українських військових було збито гелікоптер Ка-52, який належав окупантам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Повітряного командування "Центр" у Facebook.
"Черговий гелікоптер Ка-52 утилізовано", - заявили в командуванні.
Військовослужбовці зенітного ракетного полку повітряного командування "Центр" знищили ще одне вороже повітряне судно. За даними Повітряного командування здобиччю українських захисників став російський ударно-розвідувальний вертоліт Ка-52.
"Які колядники такі й подарунки!", - додали військові.
Нагадаємо, сьогодні українським захисникам вдалося знищити три гелікоптери російських окупантів, зокрема Ка-52. Типи ще двох були невідомими, тому збитий військовими командування "Центр" вертоліт, може бути одним з них.
До того ж сьогодні Повітряні сили ЗСУ показали знищення ворожого дрону на сході нашої країни.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.