RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ сбили российский вертолет и два разведывательных БПЛА, - Генштаб

Фото: российский вертолет Ка-52 (wikipedia.org)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские защитники сегодня, 11 января, сбили российский вертолет Ка-52 и два разведывательных беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"Наши защитники сбили российский вертолет Ка-52, а также два разведывательных БПЛА, тип которых уточняется", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что сегодня, 11 января, около полудня воздушная оборона уничтожила российский беспилотник, которым россияне пытались атаковать Одесскую область.

Также ранее мы писали, что 8 январясилами украинских военных был сбит вертолет Ка-52, принадлежавший оккупантам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУВойна России против Украины