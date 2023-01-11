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ЗСУ збили безпілотник, яким росіяни намагались атакувати Одеську область, - ОК "Південь"

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Середа 11 січня 2023 17:33
ЗСУ збили безпілотник, яким росіяни намагались атакувати Одеську область, - ОК "Південь" Фото: ЗСУ збили безпілотник, яким росіяни намагались атакувати Одеську область (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Близько опівдні повітряна оборона знищила російський безпілотник, яким росіяни намагалися атакувати Одеську область.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал речника спікера оперативного командування "Південь" Владислава Назарова.

"Опівдні, 11 січня, спрямований по Одеській області російський безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня збито над морем силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь", - написав Назаров.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами радника голови Офісу президента Олексія Арестовича, окупанти можуть завдати нового масованого удару ракетами та дронами по Україні 12-15 січня.

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