ЗСУ збили ракету росіян над Одеською областю

Бійці Збройних сил України знищили ракету російських окупантів у небі над Одеською областю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" у Facebook .

За даними військових, сили протиповітряної оборони збили над Одеською областю ракету "Калібр". Росіяни атакували з акваторії Чорного моря.

Нагадаємо, сьогодні, 13 жовтня, у західних областях України прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. Там спрацювали наші системи ППО.

Пізніше стало відомо, що сили ППО збили чотири ворожі ракети Калібр над західними областями.

При цьому внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено один з військових об'єктів у Львівській області.

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