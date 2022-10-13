ВСУ сбили ракету россиян над Одесской областью

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили ракету российских оккупантов в небе над Одесской областью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" в Facebook .

По данным военных, силы противовоздушной обороны сбили над Одесской областью ракету "Калибр". Россияне атаковали из акватории Черного моря.

Напомним, сегодня, 13 октября, в западных областях Украины прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Там сработали наши системы ПВО.

Позже стало известно, что силы ПВО сбили четыре вражеские ракеты “Калибр” над западными областями.

При этом в результате вражеского обстрела был поврежден один из военных объектов во Львовской области.

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