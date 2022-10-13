Фото: Росія вдарила ракетами по Львівській області, є влучання (Getty Images)

Російські окупанти 13 жовтня завдали ракетного удару по Львівській області. Внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено один з військових об'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Львівської ОВА Максима Козицького.

"Це повторне влучання у цей об‘єкт. Знищене військове майно, жертв немає", - зазначив посадовець. Козицький вказав, що по Львівській області росіяни випустили 3 ракети. Одну із них збила система ППО.