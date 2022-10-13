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Росія вдарила ракетами по Львівській області, є влучання

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Четвер 13 жовтня 2022 17:03
Росія вдарила ракетами по Львівській області, є влучання Фото: Росія вдарила ракетами по Львівській області, є влучання (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти 13 жовтня завдали ракетного удару по Львівській області. Внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено один з військових об'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Львівської ОВА Максима Козицького.

"Це повторне влучання у цей об‘єкт. Знищене військове майно, жертв немає", - зазначив посадовець.

Козицький вказав, що по Львівській області росіяни випустили 3 ракети. Одну із них збила система ППО.

Нагадаємо, 13 жовтня у західних областях України було чутно звуки вибухів. Там працювала протиповітряна оборона.

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Львівська область Війна Росії проти України
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