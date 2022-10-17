ЗСУ завдали точкових ударів по позиціях росіян під Запоріжжям: названо втрати

В Запорізькій області українські артилеристи точково вдарили по декількох позиціях окупантів. Знищено склад боєприпасів та поранено близько 100 солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.

Зокрема, за словами Федорова, ЗСУ вдарили за наступними "адресами", де наразі дислокуються російські військові:

Як повідомлялося, за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 320 окупантів. Усього з початку повномасштабної війни РФ втратила вже 65 320 своїх військових.

Зокрема, днями ЗСУ вразили 7 позицій окупантів у Запорізькій області, знищивши російську техніку, у тому числі чотири комплекси С-300 та живу силу ворога.

Нагадаємо, у неділю, 16 жовтня, мешканці Бердянська Запорізької області повідомляли про гучні вибухи поблизу міста. Вони були настільки потужними, що їх відчули навіть мешканці будинків на околиці міста.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.