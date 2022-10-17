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ВСУ нанесли точечные удары по позициям россиян под Запорожьем: названы потери

Фото: ВСУ нанесли точечные удары по позициям россиян в Запорожской области (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Запорожской области украинские артиллеристы точечно ударили по нескольким позициям оккупантов. Уничтожен склад боеприпасов и ранены около 100 солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Количество погибших, которое оккупанты пытаются скрыть, уточняется", - отметил он.

В частности, по словам Федорова, ВСУ ударили по следующим "адресам", где дислоцируются российские военные.

  • в Мелитополе Запорожской области ранено более 40 оккупантов;
  • в Бердянске уничтожен склад боеприпасов;
  • в населенном пункте Воскресенка - до 30 раненых захватчиков;
  • в Васильевке - до 25 раненых.

Как сообщалось, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 320 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны РФ потеряла уже 65 320 своих военных.

В частности, на днях ВСУ поразили 7 позиций оккупантов в Запорожской области, уничтожив российскую технику, в том числе четыре комплекса С-300 и живую силу врага.

Напомним, в воскресенье, 16 октября, жители Бердянска Запорожской области сообщали о громких взрывах вблизи города. Они были настолько мощными, что их ощутили даже жители домов на окраине города.

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Запорожская область