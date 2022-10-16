ЗСУ "вибивають" РФ із Запорізької області: знищено склади, комплекси С-300 та 200 солдатів
Фото: ЗСУ "вибивають" РФ із Запорізької області (facebook com MinistryofDefence UA)
Днями українські військові вразили 7 позицій окупантів, знищивши російську техніку, у тому числі чотири комплекси С-300, та живу силу ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.
"Збройні Сили України продовжують готувати Запорізьку область до повного звільнення від рашистів", - написав він.
За його словами, тільки останніми днями:
- неподалік від Гуляйполя знищено склад боєприпасів та поранено більш як 20 окупантів;
- в Токмаку знищено 10 одиниць військової техніки та поранено до 40 військовослужбовців;
- в Пологах - до 30 поранених окупантів;
- в Кам’янці-Дніпровській знищено 7 одиниць військової техніки та поранено близько 40 військовослужбовців противника;
- кількість загиблих, що окупанти намагаються ретельно приховати, уточнюється;
- в районах населених пунктів Оріхів, Кінські Роздори та Токмак, уражено близько 100 окупантів. Серед них понад 25 щойно мобілізованих;
- в районі населеного пункту Бердянськ знищено 4 комплекси С-300.
Як повідомлялось, за останню добу ЗСУ знищили ще 300 окупантів. Всього з початку повномасштабної війни РФ втратила вже 65 тисяч своїх військових.
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