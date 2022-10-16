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Чутно навіть на околицях. В Бердянську лунають потужні вибухи

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Бердянськ, Неділя 16 жовтня 2022 11:33
Чутно навіть на околицях. В Бердянську лунають потужні вибухи Фото: у Бердянську лунають потужні вибухи (t me riamelitopol)
Автор: Наталія Гурковська

У неділю, 16 жовтня, мешканці Бердянська Запорізької області повідомляють про гучні вибухи поблизу міста. Вони настільки потужні, що їх відчули навіть мешканці будинків на околиці міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Бердянск сейчас".

"За попередньою інформацією - вибухи віддуваються на території Бердянського району - селах Андрівка та Осипенко", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в Telegram-каналі, вибухи відбулись, скоріш за все, на території колишніх сільгоспгосподарств, промислові комплекси яких окупанти використовують для зберігання військової техніки та складів.

Як повідомлялося, центр тимчасово окупованого Донецька потрапив під обстріл у неділю, 16 жовтня. Один із снарядів влетів у будівлю міської "адміністрації", є постраждалі.

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