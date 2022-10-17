ЗСУ знищили ще 320 окупантів та десяток артсистем: нові втрати РФ

Фото: ЗСУ знищили ще 320 окупантів та десяток артсистем (Getty Images)

Українські війська минулої доби ліквідували ще 320 окупантів. Усього з початку повномасштабної війни РФ втратила вже 65 320 своїх військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Найбільші втрати противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 17.10 орієнтовно склали: особового складу - близько 65320 (+320) осіб ліквідовано,

танків - 2537 (+8) од.

бойових броньованих машин - 5205 (+12) од.,

артилерійських систем - 1599 (+10) од.,

РСЗВ - 366 (+1) од.,

засоби ППО - 187 (+1) од.,

літаків - 268 (+0) од.,

вертольотів - 242 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1241 (+17),

крилаті ракети - 316 (+0),

кораблі/катери - 16 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3969 (+10) од.,

спеціальна техніка - 144 (+1).