ЗСУ знищили ще 320 окупантів та десяток артсистем: нові втрати РФ
Фото: ЗСУ знищили ще 320 окупантів та десяток артсистем (Getty Images)
Українські війська минулої доби ліквідували ще 320 окупантів. Усього з початку повномасштабної війни РФ втратила вже 65 320 своїх військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Найбільші втрати противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 17.10 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 65320 (+320) осіб ліквідовано,
- танків - 2537 (+8) од.
- бойових броньованих машин - 5205 (+12) од.,
- артилерійських систем - 1599 (+10) од.,
- РСЗВ - 366 (+1) од.,
- засоби ППО - 187 (+1) од.,
- літаків - 268 (+0) од.,
- вертольотів - 242 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1241 (+17),
- крилаті ракети - 316 (+0),
- кораблі/катери - 16 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3969 (+10) од.,
- спеціальна техніка - 144 (+1).
Нагадаємо, ЗСУ на півдні ліквідували ворожий зенітно-ракетний комплекс "Тор" та щонайменше 50 російських військових.
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