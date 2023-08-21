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ЗСУ завдали 9 авіаційних ударів по позиціях росіян, - Генштаб

Фото: український військовий (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Збройні Сили України протягом останньої доби, 20 серпня, завдали 9 авіаційних ударів по районах зосередження особового складу противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Як розповіли у відомстві, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один пункт управління та 3 артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.

Однак російські окупанти завдали 29 авіаційних ударів та здійснили 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, будівля навчального закладу та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - додали у Генштабі.

Контрнаступ ЗСУ

Сили оборони України в останні місяці активізували свої зусилля щодо деокупації наших територій, та мали успіхи одразу на кількох напрямках.

Так, останніми днями українські військові продовжували наступальну операцію на південь від Бахмута. Крім того, ЗСУ продовжують наступальну операцію на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямах.

А 17 серпня росіяни втратили на Таврійському напрямку 234 солдати та техніки.

Додамо, що вчора аналітики DeepState також повідомляли про успіхи ЗСУ на Запорізькому та Бердянському напрямках, де наші бійці просунулися біля Роботино та Урожайного.

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