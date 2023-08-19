DeepState: ЗСУ просунулись біля Роботиного та Урожайного

За останню добу Збройні сили України мали успіхи на Запорізькому та Бердянському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерактивну карту DeepState.

Так, на Запорізькому напрямку в результаті активних наступальних дій Збройних Сил є успіхи в районі населеного пункту Роботине.

"Маленькими кроками, посадка за посадкою у важких боях бійці Сил оборони звільняють нашу територію", - зазначають аналітики.

А на Бердянському напрямку ЗСУ мали успіхи на південний схід від селища Урожайне.

Контрнаступ ЗСУ

Останніми місяцями Сили оборони активізували свої зусилля з відвойовування окупованих територій та мали успіхи одразу на декількох напрямках.

Так, останніми днями українській військові продовжували наступальну операцію на південь від Бахмута. Крім цього, ЗСУ продовжують наступальну операцію на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

А 17 серпня росіяни втратили на Таврійському напрямку 234 солдати та техніку.

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