ЗСУ закріплюються південніше Бахмута та відбивають атаки ворога на сході

Українській військові продовжують наступальну операцію у районах південніше Бахмута. Також захисники стримують наступ російських окупантів на інших ділянках фронту на сході нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Генерального штабу ЗСУ Андрія Ковальова в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

За словами речника, ЗСУ продовжують тиснути на ворога південніше Бахмута, закріплюють на досягнутих рубежах. Захисники працюють артилерією по виявлених цілях та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

скриншот deepstatemap.live

"Противник вів безуспішні наступальні дії у районах Кераміка, Мар'їнки, Красногорівки, Урожайного Донецької області та Новодарівки Запорізької області. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Здійснює переміщення підрозділів та військ, застосовує резерви", - заявив речник.

Українські воїни також продовжують стримувати наступ російських окупантів на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Ковальов додав, що загарбники вели наступальні дії в районах Синьківки Харківської області, Білогорівки Луганської області, Богданівки та Білої Гори Донецької області. Але спроби окупантів були безуспішними.

Наступ України

Цього літа українські військові активізували наступальні дії на сході та півдні нашої країни. Зокрема, у Донецькій та Запорізькій областях.

За це час нашим захисникам вдалося звільнити понад 10 населених пунктів. Нещодавно Міноборони України повідомило про звільнення селища Урожайне на заході Донецької області. Пізніше у Генштабі ЗСУ підтвердили цю інформацію.

Раніше на цьому з напрямку було звільнено село Старомайорське.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.