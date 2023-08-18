ua en ru
Пт, 18 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти за добу втратили на Таврійському напрямку понад 200 солдатів

Новость на русском →
П'ятниця 18 серпня 2023 16:06
Окупанти за добу втратили на Таврійському напрямку понад 200 солдатів Ілюстративне фото: окупанти за добу втратили на Таврійському напрямку понад 200 солдатів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Втрати російських окупантів на Таврійському напрямку 17 серпня становили 234 солдати. Також було знищено ворожу техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку у Facebook.

Як зазначають військові, минулої доби ворог завдав 2 ракетних і 28 авіаційних ударів на Таврійському напрямку. Також там зафіксували 17 бойових зіткнень.

Окупанти намагалися просунутися на Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямах. Успіху там вони не досягли, наші захисники відбили усі атаки.

"Підрозділи ракетних військ та артилерії сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1402 вогневих завдань. Втрати ворога вбитими та пораненими склали 234 особи (загинули - 64, поранені - 168, полонені - 7)", - наголошують у пресцентрі Таврійського напрямку.

Також було знищено 20 одиниць військової техніки, серед якої:

  • 1 ударний вертоліт Ка-52;
  • 1 танк;
  • 6 артилерійських систем та мінометів;
  • 1 безпілотник;
  • 6 одиниць автомобільної та спеціальної техніки.

Також наші захисники змогли знищити три ворожі склади боєприпасів.

Ситуація на Таврійському напрямку

Нагадаємо, українські військові з початку літа продовжують поступове просування на Таврійському напрямку. Там їм вдалося досягти низки успіхів, у тому числі деокупувати населені пункти.

Цього тижня у Міноборони України повідомили, що наші захисники звільнили від росіян селище Урожайне.

Також вчора, 18 серпня, воїни ЗСУ змогли просунутися в районі Урожайного та Роботиного.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область Запорожская область Війна Росії проти України Контрнаступ ЗСУ
NEWS
F-16 відправлять в Україну після завершення навчання пілотів, - Білий дім
F-16 відправлять в Україну після завершення навчання пілотів, - Білий дім
DAILY
(Не)Близький Схід. Як арабські країни та Ізраїль допомагають Україні у війні
Дмитро Левицький, Мілан Лєліч (Не)Близький Схід. Як арабські країни та Ізраїль допомагають Україні у війні