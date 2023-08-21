ВСУ нанесли 9 авиационных ударов по позициям россиян, - Генштаб

Как рассказали в ведомстве, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления и 3 артиллерийских средства на огневых позициях противника.

Однако российские оккупанты нанесли 29 авиационных ударов и совершили 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения получили жилые дома, здание учебного заведения и другая гражданская инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", - добавили в Генштабе.

Контрнаступление ВСУ

Силы обороны Украины в последние месяцы активизировали свои усилия по деоккупации наших территорий и имели успехи сразу на нескольких направлениях.

Так, в последние дни украинские военные продолжали наступательную операцию к югу от Бахмута. Кроме того, ВСУ продолжают наступательную операцию на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.

А 17 августа россияне потеряли на Таврическом направлении 234 солдата и техники.

Добавим, что вчера аналитики DeepState также сообщали об успехах ВСУ на Запорожском и Бердянском направлениях, где наши бойцы продвинулись у Роботино и Урожайного.

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