ЗСУ застосовують касетні боєприпаси ефективно та відповідально, - Пентагон

У Міністерстві оборони США оцінюють використання бійцями Сил оборони України у боротьбі з російськими окупантами касетних боєприпасів, переданих американською стороною у рамках військової допомоги, як ефективне та відповідальне.

Про це заявила представниця Пентагону Сабріна Сінгх, передає РБК-Україна з посиланням на її брифінг .

Так, американська чиновниця відзначила відповідальний підхід українських військових щодо застосування таких озброєнь на полі бою.

"З точки зору спостереження, як вони використовують касетні боєприпаси та у яких місцях - ми вважаємо, що вони застосовують їх ефективно та відповідально", - заявила Сінгх.

Також представниця Міноборони Штатів звернула увагу, що військовослужбовці ЗСУ вміло користуються можливостями таких далекобійних ракет, як Storm Shadow, а також їхніх аналогів, які раніше були надані Україні західними союзниками та країнами-партнерами.

При цьому представниця Пентагону нічого не сказала щодо потенційного надання Силам оборони американських ракет ATACMS.

У Пентагоні також висловилися про хід контрнаступу ЗСУ. Так, за словами Сінгх, у Штатах бачать, як "досягнуто певного прогресу" українськими бійцями в цій кампанії.

Касетні боєприпаси від США для України

Нагадаємо, Штати у липні передали Україні касетні боєприпаси. У Вашингтоні зазначили, що це стало тимчасовим вирішенням проблеми з постачанням артилерійських снарядів.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що такі боєприпаси допоможуть українським військовим продовжити контрнаступ. Також американські ЗМІ повідомляли, що США планують постачати Україні касетні боєприпаси для реактивної артилерії.

Зазначимо, що РФ і раніше використовувала касетні боєприпаси як на лінії зіткнення, так і для обстрілів мирного населення України.

Нещодавно The New York Time повідомляло, що США збираються відправити Україні більше касетних боєприпасів - це може статися найближчим часом.