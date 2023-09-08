ВСУ применяют кассетные боеприпасы эффективно и ответственно, - Пентагон

В Министерстве обороны США оценивают использование бойцами Сил обороны Украины в борьбе с российскими оккупантами кассетных боеприпасов, переданных американской стороной в рамках военной помощи, как эффективное и ответственное.

Об этом заявила представитель Пентагона Сабрина Сингх, передает РБК-Украина со ссылкой на ее брифинг .

Так, американский чиновник отметила ответственный подход украинских военных в применении таких вооружений на поле боя.

"С точки зрения наблюдения, как они используют кассетные боеприпасы и в каких местах - мы считаем, что они применяют их эффективно и ответственно", - заявила Сингх.

Также представитель Минобороны Штатов обратила внимание, что военнослужащие ВСУ умело пользуются возможностями таких дальнобойных ракет, как Storm Shadow, а также их аналогов, что ранее были предоставлены Украине западными союзниками и странами-партнерами.

При этом представитель Пентагона ничего не сказала относительно потенциального предоставления Силам обороны американских ракет ATACMS.

В Пентагоне также высказались о ходе контрнаступления ВСУ. Так, по словам Сингх, в Штатах видят, как "достигнут определенный прогресс" украинскими бойцами в этой кампании.

Кассетные боеприпасы от США для Украины

Напомним, Штаты в июле передали Украине кассетные боеприпасы. В Вашингтоне отметили, что это стало временным решением проблемы с поставками артиллерийских снарядов.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что такие боеприпасы помогут украинским военным продолжить контрнаступление. Также американские СМИ сообщали, что США планируют поставлять Украину кассетные боеприпасы для реактивной артиллерии.

Обратим внимание, что РФ и ранее использовала кассетные боеприпасы как на линии столкновения, так и для обстрелов мирного населения Украины.

Недавно The New York Time сообщало о том, что США собираются отправить Украине больше кассетных боеприпасов - это может произойти в ближайшее время.