ЗСУ на Запоріжжі зупинили штурм росіян на мотоциклах (відео)

Нагадаємо, як повідомили у ЗСУ, російські війська зменшили інтенсивність бойових дій протягом останніх двох днів, однак це не свідчить про зміну їхніх намірів.

У Генштабі РФ і надалі орієнтуються на окупацію Донбасу та активізацію на інших напрямках.

Водночас окупанти зберігають тиск на Сумському та Харківському напрямках, зокрема не полишають спроб просунутися до Куп’янська та створити так звану "зону контролю" у прикордонні.

Раніше в ГУР повідомили, що Росія готує новий наступ на південному сході України, залучаючи стратегічні резерви. Для посилення угруповання окупаційних військ планується залучити ще 20 тисяч військовослужбовців.

Також у Центрі протидії дезінформації повідомили, що у Кремлі розглядають мінімум три сценарії щодо війни в Україні. Москва одночасно опрацьовує варіанти від продовження бойових дій до заморожування конфлікту та гібридної агресії проти країн НАТО.

Водночас заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса зазначав, що втрати росіян на Донбасі зросли втричі, а просування залишається мінімальним.