ВСУ на Запорожье остановили штурм россиян на мотоциклах (видео)

Ситуация на фронте

Напомним, как сообщили в ВСУ, российские войска уменьшили интенсивность боевых действий в течение последних двух дней, однако это не свидетельствует об изменении их намерений.

В Генштабе РФ и в дальнейшем ориентируются на оккупацию Донбасса и активизацию на других направлениях.

В то же время оккупанты сохраняют давление на Сумском и Харьковском направлениях, в частности не оставляют попыток продвинуться в Купянск и создать так называемую "зону контроля" в приграничье.

Ранее в ГУР сообщили, что Россия готовит новое наступление на юго-востоке Украины, привлекая стратегические резервы. Для усиления группировки оккупационных войск планируется привлечь еще 20 тысяч военнослужащих.

Также в Центре противодействия дезинформации сообщили, что в Кремле рассматривают минимум три сценария относительно войны в Украине. Москва одновременно прорабатывает варианты от продолжения боевых действий до замораживания конфликта и гибридной агрессии против стран НАТО.

В то же время заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса отмечал, что потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение остается минимальным.