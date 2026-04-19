Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

ВСУ на Запорожье остановили штурм россиян на мотоциклах (видео)

14:32 19.04.2026 Вс
2 мин
Оккупанты также пытались штурмовать на "Уралах"
aimg Татьяна Степанова
Фото: ВСУ на Запорожье остановили штурм россиян на мотоциклах (Getty Images)

В Запорожской области украинские бойцы остановили попытку наступления российских захватчиков на мотоциклах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook 225 Отдельного штурмового полка Сухопутных войск ВСУ.

"Очередной штурм противника в Запорожской области - на мотоциклах, а также... на "Урале", - говорится в заметке под видео.

Украинские военные отметили, что пока россиян отправляют на штурмы на "Уралах" и мотоциклах, они уже обезвредили два полка и две бригады оккупантов на одном только Гуляйпольском направлении.

Ситуация на фронте

Напомним, как сообщили в ВСУ, российские войска уменьшили интенсивность боевых действий в течение последних двух дней, однако это не свидетельствует об изменении их намерений.

В Генштабе РФ и в дальнейшем ориентируются на оккупацию Донбасса и активизацию на других направлениях.

В то же время оккупанты сохраняют давление на Сумском и Харьковском направлениях, в частности не оставляют попыток продвинуться в Купянск и создать так называемую "зону контроля" в приграничье.

Ранее в ГУР сообщили, что Россия готовит новое наступление на юго-востоке Украины, привлекая стратегические резервы. Для усиления группировки оккупационных войск планируется привлечь еще 20 тысяч военнослужащих.

Также в Центре противодействия дезинформации сообщили, что в Кремле рассматривают минимум три сценария относительно войны в Украине. Москва одновременно прорабатывает варианты от продолжения боевых действий до замораживания конфликта и гибридной агрессии против стран НАТО.

В то же время заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса отмечал, что потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение остается минимальным.

Больше по теме:
Вооруженные силы УкраиныЗапорожская областьВойна в Украине