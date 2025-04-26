ЗСУ залишаються в Курській області: DeepState розповів, де йдуть бої

За даними DeepState, сьогодні російська армія просунулася в Курській області, захопивши населений пункт Горналь. Також ворог просунувся в районі Олешні. Там українські військові ведуть бої проти росіян та північнокорейців.

"Це останні села, навколо яких залишився контроль бійцями Сил оборони. Тож "Курська операція" досі триває. Зокрема, здійснюється полювання та ураження логістики ворога, його місць зосередження тощо", - зазначили в DeepState.

Водночас, за інформацією DeepState, російська армія намагається просунутися та закріпитися в Сумській області. Зокрема, окупанти накопичують сили в селі Журавка та намагаються підійти до села Біловоди.

"А також (ворог - ред.) закріплюється та здійснює накопичення в Басівці, пробуючи рухатися в сторону Локні, але поки безуспішно. Сили Оборони докладають максимальних зусиль, щоб не давати просуватися та накопичуватися", - додали в DeepState.