ВСУ остаются в Курской области: DeepState рассказал, где идут бои

По данным DeepState, сегодня российская армия продвинулась в Курской области, захватив населенный пункт Горналь. Также враг продвинулся в районе Олешни. Там украинские военные ведут бои против россиян и северокорейцев.

"Это последние села, вокруг которых остался контроль бойцами Сил обороны. Поэтому "Курская операция" до сих пор продолжается. В частности, осуществляется охота и поражение логистики врага, его мест сосредоточения и т.д.", - отметили в DeepState.

В то же время, по информации DeepState, российская армия пытается продвинуться и закрепиться в Сумской области. В частности, оккупанты накапливают силы в селе Журавка и пытаются подойти к селу Беловоды.

"А также (враг - ред.) закрепляется и осуществляет накопление в Басовке, пробуя двигаться в сторону Локни, но пока безуспешно. Силы Обороны прилагают максимальные усилия, чтобы не давать продвигаться и накапливаться", - добавили в DeepState.