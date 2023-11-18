ЗСУ закріпилися на лівому березі, а Зеленський доручив розібратися з тривогами: новини за 17 листопада

У пʼятницю, 17 листопада, Збройні сили України закріпилися на плацдармах на лівому березі Дніпра. При цьому президент Володимир Зеленський доручив розібратися з тривогами через російський МіГ.

Війна РФ проти України

Українські військові ліквідували ще 1140 російських загарбників. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 316 760 одиниць особового складу.

Офіційно. ЗСУ підтвердили закріплення на плацдармах на лівому березі Дніпра

Українські військові провели серію успішних дій на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Завдяки чому їм вдалося закріпилися на декількох плацдармах.

Росіяни гроблять ЗАЕС своїм мастилом, є загроза ядерної аварії, - Енергоатом

На захопленій російськими окупантами Запорізької атомної електростанції персонал інтервентів псує важливе для безпеки станції обладнання. Виник ризик відмови дизель-генераторів, що загрожує ядерною аварією.

"Майдан-3". РФ готує план дезінформації для розколу українського суспільства, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія прагне посіяти розкол в українському суспільстві, створюючи "хаос" усередині країни та, зрештою, усунути президента.

Діра в бюджеті Німеччини "заморозила" допомогу Україні на 8 мільярдів євро, - Reuters

У Німеччині правляча коаліція намагається залатати величезну дірку у бюджеті, через яку зависла оборонна допомога для України на наступний рік загальною сумою 8 мільярдів євро.

Бюджетний комітет Німеччини призупинив остаточні обговорення проекту бюджету на 2024 рік після заборони Конституційним судом уряду переказати 60 мільярдів євро із невикористаних коштів, отриманих під час пандемії, на екологічні ініціативи та підтримку промисловості.

У США розпочалася підготовка українських пілотів до польотів на F-16, - Пентагон

На території Сполучених Штатів вже розпочалася підготовка українських пілотів до керування винищувачами F-16. Паралельно вирішується питання щодо забезпечення України запасними частинами для цих літаків.

Щоб МіГ не паралізував країну. Зеленський дав завдання Кабміну та військовим

Президент України Володимир Зеленський провів Ставку, на якій доручив Кабміну, Міністерству оборони та Генштабу ЗСУ знайти рішення, щоб тривоги через МіГи не паралізували країну.

При цьому президент додав, що російські загарбники за допомогою підйому у небо винищувачів МіГ-31К, які є носіями "Кинджалів", хочуть економічно зупинити Україну та викликати паніку у населення.

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