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"Майдан-3". РФ готує план дезінформації для розколу українського суспільства, - Зеленський

П'ятниця 17 листопада 2023 11:02
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"Майдан-3". РФ готує план дезінформації для розколу українського суспільства, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Росія прагне посіяти розкол в українському суспільстві, створюючи "хаос" усередині країни та, зрештою, усунути президента.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"У нашої розвідки є інформація, яка також надійшла від наших партнерів", - сказав Зеленський, описуючи план дезінформації, відомий як "Майдан-3".

За його словами, "Майдан для Росії - це переворот, тому операція зрозуміла".

"Майдан-3"

Нещодавно видання Online.ua, посилаючись на власні джерела в секторі безпеки та оборони, написало, що з 1 листопада російські спецслужби розпочали масштабну інформаційну атаку "Майдан-3", метою якої є дестабілізація України.

За даними ЗМІ, проведення нової інформаційної атаки російськими спецслужбами на Україну планується на листопад - грудень 2023 року.

Куратором операції, за інформацією видання, став перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кірієнко, а ідеологом - Владислав Сурков, один з авторів проєкту "Новоросія".

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