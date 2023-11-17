ЗСУ знищили ще 1140 окупантів й майже 30 танків: Генштаб оновив втрати РФ

Протягом минулої доби, 16 листопада, українські військові ліквідували ще 1140 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 316 760 одиниць особового складу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.11.23 орієнтовно склали: особового складу - близько 316 760 (+1140) осіб ліквідовано;

танків - 5415 (+27) од.;

бойових броньованих машин - 10132 (+11) од.;

артилерійських систем - 7712 (+29) од.;

РСЗВ - 895 (+3) од.;

засоби ППО - 585 (+0) од.;

літаків - 323 (+0) од.;

гелікоптерів - 324 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5709 (+20) од.;

крилаті ракети - 1563 (+0) од.;

кораблі/катери - 22 (+2) од.;

підводні човни - 1 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 10077 (+17) од.;

спеціальна техніка - 1086 (+2) од. Фото: втрати ворога станом на 17.11 (facebook.com/GeneralStaff.ua) Яка ситуація на фронті? Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), наші воїни розпочали наступ в районі кордону Донецької й Запорізької областей. Зокрема ЗСУ продовжили наступальні операції у західній частині Запорізької області, а також підтвердили нещодавні територіальні завоювання поблизу Роботиного. Тим часом російські терористи посилюють протиповітряну оборону над Центральним федеральним округом Росії, ймовірно, у відповідь на намір України провести взимку кампанію з перехоплення маршрутів постачання в тилових районах.