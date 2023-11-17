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ЗСУ знищили ще 1140 окупантів й майже 30 танків: Генштаб оновив втрати РФ

П'ятниця 17 листопада 2023 08:00
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ЗСУ знищили ще 1140 окупантів й майже 30 танків: Генштаб оновив втрати РФ Фото: Генштаб оновив втрати РФ (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 16 листопада, українські військові ліквідували ще 1140 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 316 760 одиниць особового складу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.11.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 316 760 (+1140) осіб ліквідовано;
  • танків - 5415 (+27) од.;
  • бойових броньованих машин - 10132 (+11) од.;
  • артилерійських систем - 7712 (+29) од.;
  • РСЗВ - 895 (+3) од.;
  • засоби ППО - 585 (+0) од.;
  • літаків - 323 (+0) од.;
  • гелікоптерів - 324 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5709 (+20) од.;
  • крилаті ракети - 1563 (+0) од.;
  • кораблі/катери - 22 (+2) од.;
  • підводні човни - 1 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 10077 (+17) од.;
  • спеціальна техніка - 1086 (+2) од.

ЗСУ знищили ще 1140 окупантів й майже 30 танків: Генштаб оновив втрати РФ

Фото: втрати ворога станом на 17.11 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Яка ситуація на фронті?

Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), наші воїни розпочали наступ в районі кордону Донецької й Запорізької областей. Зокрема ЗСУ продовжили наступальні операції у західній частині Запорізької області, а також підтвердили нещодавні територіальні завоювання поблизу Роботиного.

Тим часом російські терористи посилюють протиповітряну оборону над Центральним федеральним округом Росії, ймовірно, у відповідь на намір України провести взимку кампанію з перехоплення маршрутів постачання в тилових районах.

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