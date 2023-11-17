Щоб МіГ не паралізував країну. Зеленський доручив Кабміну та військовим знайти рішення

Кабміну, Міністерству оборони та Генштабу ЗСУ доручили знайти рішення, щоб довготривалі польоти російського МіГ-31К, який може переносити ракети "Кинджал", не паралізували Україну.

Відповідне доручення відомства отримали від президента на сьогоднішньому засіданні Ставки верховного головнокомандувача.

"Доручив Міністерству оборони, Генштабу та Кабміну запропонувати рішення, щоб вильоти носіїв "кинджалів" не паралізували країну на години", - розповів після засідання Зеленський.

Тривоги через МіГ-31К

Російські війська час від часу підіймають у повітря свій літак МіГ-31К, який здатний нести ракети "Кинджал". Оскільки, дана ракета може досягнути будь-якої точки України, то на час польоту літака в усіх областях оголошують повітряну тривогу. Однак, якщо раніше польоти російських МіГ-31К тривали близько півгодини-години, то зараз вони стали більш тривалими.

Річ у тім, що росіяни почали дозаправляти МіГи у повітрі, щоб продовжити час їх польоту. Тому останні тривоги, оголошені через зліт МіГ-31К, тривали по декілька годин, що фактично паралізувало роботу всієї країни. Водночас речник повітряних сил Юрій Ігнат зазначав, що за бажання, росіяни можуть влаштувати в Україні тривогу на 12 годин.

Через це в суспільстві почало виникати запитання, а чи потрібно оголошувати тривогу через МіГ-31К, якщо зазвичай пуски ракет не відбуваються. Однак у Повітряних силах наголошують, що військові не можуть передбачити, бойовим буде виліт російського літака чи тренувальним, а отже не можна бути на 100% впевненим, що МіГ не запустить ракету по Україні.

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