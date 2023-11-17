Росіяни гроблять ЗАЕС своїм мастилом, є загроза ядерної аварії, - Енергоатом

На захопленій російськими окупантами Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) персонал інтервентів псує важливе для безпеки станції обладнання. Виник ризик відмови дизель-генераторів, що загрожує ядерною аварією.

Про це передає РБК-Україна , посилаючись на заяву Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія Енергоатом ".

Енергетики зазначають, що російські загарбники продовжують порушувати технічні вимоги щодо експлуатації обладнання ЗАЕС. У держпідприємстві уточнили, що це стосується насамперед енергоблоків №№ 2, 4 та 6 станції.

Так, фейкове "керівництво" підконтрольної інтервентам Запорізької АЕС наказало використати мастило російського виробництва для резервної дизельної електростанції (РДЕС). Однак при нагріванні саме це мастило починає інтенсивно пінитися.

"Це призводить до зниження тиску в системі та автоматичного відключення дизель-генераторів", - попереджають в "Енергоатомі".

До чого це може призвести

Українські енергетики звертають увагу, що подібні дії некомпетентного нелегітимного "керівництва" ЗАЕС від "Росатому" ведуть до неминучої деградації обладнання та систем, важливих для безпеки станції.

"Зрештою це може спровокувати відмову найважливішого обладнання систем безпеки – дизель-генераторів, із подальшим переходом в ядерну та радіаційну аварію", - заявили в ЦК НАЕК.

Як наголошує керівник "Енергоатому" Петро Котін, після звільнення ЗАЕС буде притягнуто до відповідальності всіх, хто зараз свідомо виконує злочинні накази окупантів, порушуючи ліцензії українського регулятора.

Інші порушення

Також енергетики додали, що ситуацію на станції погіршують інші порушення правил експлуатації. Зокрема, йдеться про нещодавні спроби перевести енергоблоки Запорізької АЕС із безпечного "холодного" стану в "гарячий", що збільшує ймовірність настання радіаційної аварії.

Учора, 16 листопада, в "Енергоатомі" заявили, що на ЗАЕС внаслідок дій інтервентів на 5-му енергоблоці триває витік реагентів з першого контуру в другий.

Додамо, що 14 листопада на станції стався частковий блекаут - було знеструмлено енергоблок №6 ЗАЕС, потім запустилися дизель-генератори та системи безпеки. У такому режимі блок перебував 90 хвилин.

Нагадаємо також, що раніше в Міненерго повідомили, що ситуація на ЗАЕС погіршується. Як заявив міністр Герман Галущенко, станція вже понад рік не працює.