У ЗСУ заінтригували заявою про мис Чауда у Криму, звідки росіяни запускають "Шахеди"

Мис Чауда є одним з місць, звідки росіяни запускають "Шахеди" по Україні. У ЗСУ заінтригували заявою про те, чи може Україна вдарити по Чауді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Іллю Євлаша в ефірі телемарафону.
На питання про те, чи має Україна засоби для того, щоб дістати до мису Чауда в Криму, речник сказав: "Це секретна інформація".
Як пояснив Євлаш, росіяни мають декілька місць запусків "Шахедів". Це Курська та Бєлгородська області, а також мис Чауда в Криму. При цьому окупанти чергують місця пусків, щоб заплутати українську протиповітряну оборону.
"Вони (дрони, - ред.) можуть міняти маршрути всередині країни. Наприклад, зустрітися, потім розділитися, потім, наприклад, облетіти якесь місто і намагатися заходити на ціль. Тобто вони ("Шахеди", - ред.) програмовані, росіяни, які запускають ці дрони, аналізують маршрути та продумують нові якісь ділянки, де вони ще не запускали, чи аналізують попередню якусь інформацію для того, щоб застосовувати ці дрони у подальшому", - сказав речник.
скриншот google.com/maps
Нагадаємо, цієї ночі російські війська випустили по Україні 24 "Шахеди". Пуски були з мису Чауда та Курської області РФ. ППО працювала у Харківській, Херсонській та Дніпропетровській областях. ЗСУ збили 23 "Шахеди".
Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомляла, що Росія запускає по Україні дрони-камікадзе з п'яти напрямків. Зокрема, це Крим, Краснодарський край, Курська та Бєлгородська області.
За даними британської розвідки, місць пусків "Шахедів" може побільшати.
Детальніше про те, як Росія використовує аеродроми для війни та чи має Україна можливість вдарити по них - у матеріалі РБК-Україна.
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