РФ має п'ять місць для запуску "шахедів", їх може побільшати, - британська розвідка

Росія запускає дрони-камікадзе типу Shahed по Україні з п'яти майданчиків. Таких місць може побільшати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії у Twitter (X).

У Британії нагадують, що 12 грудня Росія запустила 15 "шахедів" з Балаклавського району Криму. Це новий майданчик запуску дронів на південь від Севастополя.

Росіяни використовували мис Чауда у Криму для запуску "шахедів" з початку вересня 2023 року. А 5 грудня окупанти заявили, що нібито перехопили 41 безпілотник у районі Криму, зокрема, у біля мису Чауда.

Британська розвідка зазначає, що Балаклава є п'ятим офіційно підтвердженим місцем запуску "шахедів". Крім миса Чауда, майданчики знаходяться у Єйську (Краснодарський край), Приморсько-Ахтарську (Краснодарський край) та Курську.

У розвідці вважають, що РФ розосередить свої можливості запуску БПЛА на кількох локаціях, щоб ускладнити роботу української протиповітряної оборони.

"Росія, ймовірно, використовуватиме додаткові пускові майданчики у відповідь на українські атаки, змушуючи Україну адаптуватися до нових транзитних коридорів цих систем", - йдеться у повідомленні.

Нічні обстріли України

Як повідомляли Повітряні сили ЗСУ, цієї ночі окупаційні війська випустили по Україні 10 "шахедів" з району Балаклави (Крим). Всі дрони були збиті. Більшість з них "приземлили" в Одеській області, також працювала ППО у Хмельницькій області.

В Одесі впали уламки ворожого дрона на територію комунального авторемонтного підприємства. Там спалахнула пожежа, яку вже ліквідували. Внаслідок атаки постраждало двоє робітників підприємства. В Одеському районі уламками іншого збитого дрона пошкоджено одну з будівель припортової інфраструктури.

Крім того, російські загарбники атакували Київ ракетами. В Офісі президента наголошують, що це були ракети 48Н6, які росіяни випустили з зенітного комплексу С-400. Ймовірно, ціллю окупантів був об‘єкт критичної інфраструктури.

Через падіння уламків ракет є пошкодження щонайменше у трьох районах. За останніми даними, внаслідок атаки 53 особи постраждали, серед них є діти.