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В ВСУ заинтриговали заявлением о мысе Чауда в Крыму, откуда россияне запускают "Шахеды"

Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Мыс Чауда - одно из мест, откуда россияне запускают "Шахеды" по Украине. В ВСУ заинтриговали заявлением о том, может ли Украина ударить по Чауде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Илью Евлаша в эфире телемарафона.

На вопрос о том, есть ли у Украины средства для того, чтобы достать до мыса Чауда в Крыму, спикер сказал: "Это секретная информация".

Как объяснил Евлаш, у россиян несколько мест запусков "Шахедов". Это Курская и Белгородская области, а также мыс Чауда в Крыму. При этом оккупанты чередуют места пусков, чтобы запутать украинскую противовоздушную оборону.

"Они (дроны, - ред.) могут менять маршруты внутри страны. Например, встретиться, потом разделиться, потом, например, облететь какой-то город и пытаться заходить на цель. То есть они ("Шахеды", - ред.) запрограммированы, россияне, которые запускают эти дроны, анализируют маршруты и продумывают новые какие-то участки, где они еще не запускали, или анализируют предварительную какую-либо информацию для того, чтобы применять эти дроны в дальнейшем", - сказал спикер.

скриншот google.com/maps

Напомним, этой ночью российские войска выпустили по Украине 24 "Шахеда". Пуски были из мыса Чауда и Курской области РФ. ПВО работала в Харьковской, Херсонской и Днепропетровской областях. ВСУ сбили 23 "Шахеда".

Откуда еще РФ запускает "Шахеды"

Напомним, ранее британская разведка сообщала, что Россия запускает по Украине дроны-камикадзе из пяти направлений. В частности, это Крым, Краснодарский край, Курская и Белгородская области.

По данным британской разведки, мест пусков "Шахедов" может быть больше.

Детальнее о том, как Россия использует аэродромы для войны и есть ли у Украины возможность ударить по ним - в материале РБК-Украина.

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