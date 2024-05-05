В ВСУ заинтриговали заявлением о мысе Чауда в Крыму, откуда россияне запускают "Шахеды"

На вопрос о том, есть ли у Украины средства для того, чтобы достать до мыса Чауда в Крыму, спикер сказал: "Это секретная информация".

Как объяснил Евлаш, у россиян несколько мест запусков "Шахедов". Это Курская и Белгородская области, а также мыс Чауда в Крыму. При этом оккупанты чередуют места пусков, чтобы запутать украинскую противовоздушную оборону.

"Они (дроны, - ред.) могут менять маршруты внутри страны. Например, встретиться, потом разделиться, потом, например, облететь какой-то город и пытаться заходить на цель. То есть они ("Шахеды", - ред.) запрограммированы, россияне, которые запускают эти дроны, анализируют маршруты и продумывают новые какие-то участки, где они еще не запускали, или анализируют предварительную какую-либо информацию для того, чтобы применять эти дроны в дальнейшем", - сказал спикер.

скриншот google.com/maps

Напомним, этой ночью российские войска выпустили по Украине 24 "Шахеда". Пуски были из мыса Чауда и Курской области РФ. ПВО работала в Харьковской, Херсонской и Днепропетровской областях. ВСУ сбили 23 "Шахеда".