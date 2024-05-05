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Нічна атака "Шахедів": ЗСУ знищили майже усі дрони росіян

Неділя 05 травня 2024 07:24
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Нічна атака "Шахедів": ЗСУ знищили майже усі дрони росіян Фото: в Генштабі ЗСУ розповіли про збиті ворожі дрони (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські загарбники у ніч проти 5 травня для чергової повітряної атаки запустили для ударів по Україні понад два десятки дронів-камікадзе типу "Шахед". Оборонці неба знищили майже усі ворожі безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

У військовому командуванні розповіли, що загалом окупанти використали під час цієї атаки 24 ударні безпілотники.

"Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 24 БпЛА типу "Shahed". Силами та засобами протиповітряної оборони України 23 ударних БпЛА було знищено", - передали в Генштабі.

Деталі роботи ППО

В Повітряних силах уточнили, що ворожі безпілотники цієї ночі збивали у трьох областях, а саме у:

  • Харківській,
  • Херсонській,
  • Дніпропетровській областях.

За словами командувача Повітряних Сил генерал-лейтенанта Миколи Олещука, ворог атакував з північного та південного напрямків 24-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136", а райони пусків: Курська область (РФ) та мис Чауда (окупований Крим).

"Повітряний напад противника відбивали зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України", - йдеться в заяві генерала.

Нічна атака &quot;Шахедів&quot;: ЗСУ знищили майже усі дрони росіян

Нічна атака "Шахедів"

Раніше повідомлялося, що ввечері у суботу, 4 травня, у кількох областях України оголосили повітряну тривогу. У командуванні Повітряних сил розповіли про фіксацію ударних дронів типу "Шахед" у низці регіонів.

Близько о пів на першу ночі неділі, 5 травня, у Харкові пролунали вибухи через атаку баражуючих боэприпасыв. Так, було зафіксовано попадання "Шахеда" до приватного сектору Основенського району міста. Внаслідок удару спалахнули 3 приватні будинки. За даними ЗМІ, було поранено одного чоловіка.

Крім того, вибухи пролунали також у Дніпрі. Повідомлялося про роботу ППО, зокрема у передмісті.

Додамо також, що пізніше вночі в Харкові знову пролунала серія вибухів.

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