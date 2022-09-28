ЗСУ захопили рідкісну російську командно-штабну машину (відео)
Українські військові захопили рідкісну російську командно-штабну машину Р-145БМА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Управління стратегічних комунікацій.
"Було ваше, а стало наше", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що ЗСУ вдалось захопити рідкісну російську командно-штабну машину Р-145БМА на базі шасі "Тигр-М".
"Захоплена 92 окремою механізованою бригадою", - додали військові.
Нагадаємо, що українські військові захопили комплекс радіоелектронного придушення "Борисоглібськ-2".
Також, під Ізюмом ЗСУ привласнили російську РСЗВ, яка ефективніша "Града" в 3 рази.
Раніше, українські військові захопили плаваючий зенітний комплекс "Оса".
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