Под Изюмом ВСУ присвоили российскую РСЗО, которая эффективнее "Града" в 3 раза
Фото: РСЗО "Торнадо-Г" (росСМИ)
В Изюме украинские военные получили новый "трофей" - российский РСЗО "Торнадо-Г".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ЗСУ.
"Интересный трофейный экземпляр из г. Изюм, кацапский РСЗО "Торнадо-Г", - говорится в сообщении.
Что известно о "Торнадо-Г"
- это глубокая модернизация БМ-21 "Град", имеющая большую степень автоматизации, что уменьшает время, необходимое для развертывания и подготовки системы к огню;
- отличия "Торнадо-Г" от РСЗО "Град" заключаются в уменьшении обслуживания до 2-х человек, сокращении времени развертывания на позиции и ведении огня без топогеодезической подготовки;
- по эффективности "Торнадо-Г" превосходит "Град" в 2,5-3 раза.
Как сообщалось, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 350 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 53300 солдат.
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