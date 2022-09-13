ua ru
Вт, 13 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Под Изюмом ВСУ присвоили российскую РСЗО, которая эффективнее "Града" в 3 раза

Новина українською →
Украина, Вторник 13 сентября 2022 17:18
Под Изюмом ВСУ присвоили российскую РСЗО, которая эффективнее "Града" в 3 раза Фото: РСЗО "Торнадо-Г" (росСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

В Изюме украинские военные получили новый "трофей" - российский РСЗО "Торнадо-Г".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ЗСУ.

"Интересный трофейный экземпляр из г. Изюм, кацапский РСЗО "Торнадо-Г", - говорится в сообщении.

Что известно о "Торнадо-Г"

  • это глубокая модернизация БМ-21 "Град", имеющая большую степень автоматизации, что уменьшает время, необходимое для развертывания и подготовки системы к огню;
  • отличия "Торнадо-Г" от РСЗО "Град" заключаются в уменьшении обслуживания до 2-х человек, сокращении времени развертывания на позиции и ведении огня без топогеодезической подготовки;
  • по эффективности "Торнадо-Г" превосходит "Град" в 2,5-3 раза.

Как сообщалось, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 350 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 53300 солдат.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Контрнаступление в Харьковской области продолжается: Маляр назвала цель ВСУ
Контрнаступление в Харьковской области продолжается: Маляр назвала цель ВСУ
DAILY
Дмитрий Кулеба: Переговоры с Россией ведутся на поле боя
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дмитрий Кулеба: Переговоры с Россией ведутся на поле боя