ua ru
Ср, 28 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ВСУ захватили редкую российскую командно-штабную машину (видео)

Новина українською →
Украина, Среда 28 сентября 2022 17:58
ВСУ захватили редкую российскую командно-штабную машину (видео) Фото: ВСУ захватили редкую российскую командно-штабную машину (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные захватили редкую российскую командно-штабную машину Р-145БМА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Управления стратегических коммуникаций.

"Было ваше, а стало наше", - говорится в сообщении.

Сообщается, что ВСУ удалось захватить редкую российскую командно-штабную машину Р-145БМА на базе шасси "Тигр-М".

"Захвачена 92 отдельной механизированной бригадой", - добавили военные.

Напомним, что украинские военные захватили комплекс радиоэлектронного подавления "Борисоглебск-2".

Также, под Изюмом ВСУ присвоили российскую РСЗО , которая эффективнее "Града" в 3 раза.

Ранее украинские военные захватили плавающий зенитный комплекс "Оса".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Никаких компромиссов. Зеленский объяснил, чем закончится война для Украины
Никаких компромиссов. Зеленский объяснил, чем закончится война для Украины
DAILY
Как Умань принимала хасидов во время войны. Репортаж РБК-Украина с праздника Рош ха-Шана
Роман Чернышев, Виталий Носач Как Умань принимала хасидов во время войны. Репортаж РБК-Украина с праздника Рош ха-Шана