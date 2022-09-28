ВСУ захватили редкую российскую командно-штабную машину (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Управления стратегических коммуникаций.

Сообщается, что ВСУ удалось захватить редкую российскую командно-штабную машину Р-145БМА на базе шасси "Тигр-М".

"Было ваше, а стало наше", - говорится в сообщении.

Напомним, что украинские военные захватили комплекс радиоэлектронного подавления "Борисоглебск-2".

Также, под Изюмом ВСУ присвоили российскую РСЗО , которая эффективнее "Града" в 3 раза.

Ранее украинские военные захватили плавающий зенитный комплекс "Оса".

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