UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ зачистили західний берег каналу Сіверський Донець-Донбас, - Сирський

Ілюстративне фото: ЗСУ зачистили західний берег каналу Сіверський Донець-Донбас (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сили оборони зачистили плацдарм російських окупантів на західному березі каналу Сіверський Донець-Донбас.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

Він опублікував відео з камери GoPro військових 1 роти 1 механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади. Саме ці військові розгромили третій батальйон 57 гвардійської мотострілецької бригади РФ.

"Нашим воїнам вдалося зачистити плацдарм ворога на західному березі каналу Сіверський Донець-Донбас", - написав Сирський.

На відео також показана успішна евакуація пораненого бійця.

Контрнаступ ЗСУ

Українські бійці продовжують вести контрнаступальні дії. Відомо, що наші захисники звільнили вже 9 населених пунктів. Зокрема, сьогодні у Міноборони повідомили про деокупацію Рівнополя у Донецькій області.

До того ж, Сили оборони звільнили кілька позицій під Красногорівкою, які знаходилися під російською окупацією з 2014 року.

Протягом тижня наші війська вдалося просунутися від 1 до 2 км на кожному з напрямків на сході. На півдні вдалося звільнити вже 130 кв. км території.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України